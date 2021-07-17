Gürkut: Ülkenin koyu kırımızı seviyesine gelmemesi için herkes sorumlu davranmalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Tabipler Birliği’nin yüz yüze eğitimin önemini bildiğini ve bunun için hem öğretmen sendikaları hem de Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını, dünyada benimsenen, “okulların en son kapatılması ve ilk açılması gerektiği” ilkesi çerçevesinde hareket edileceğini kaydetti.

Hem kendilerinin hem sendikaların hem de bakanlığın, “Okulları nasıl kapatacağız değil nasıl açık tutacağız” üzerinde karar birliği olduğunu ifade eden Gürkut, öğretmen sendikalarının ve eğitim bakanlığının hazırladığı kılavuzlar üzerinde çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Okulların her şartta açık kalması için çalıştıklarını ancak, ülkenin koyu kırmızı seviyesine gelmemesi gerektiğini, aksi takdirde bunun riske gireceğini belirten Gürkut, ülke koyu kırımızı seviyesine gelirse, ülkede sağlıktan eğitime, ekonomiye kadar hemen her alanda büyük sıkıntılar yaşanacağını, bu nedenle herkesin sorumlu davranması gerektiğini kaydetti.

Dr. Özlem Gürkut, Haber Kıbrıs’ta yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Ülkeye 4 farklı aşı geldi”

Ülkeye bugüne kadar 4 aşı geldiğini ifade eden Gürkut, “2 vektör aşı, 1 MRNA ve 1 inaktif aşı geldi. Uygulamada sinovac var. 13 Temmuzda Johnson & Johnson aşılarının süresi doldu. Hafta sonu için sağlık çalışanlarına uygulanacak Biontech aşılar geldi” dedi.

“İkinci doz süresi gelmeden Astra

Zeneca aşı olunmasında sakınca yok”

İkinci doz aşı için süresi gelmeden Astra Zeneca aşı olduklarını belirten ve sakıncası olup olmadığını soran izleyicilere cevap veren Gürkut, “Bunun bir sakıncası yok. İngiltere’de daha çok kişiye Astra Zeneca aşısı yapılsın diye 3 ay arayla yapıldı. ilk dozla yüzde 50 koruma için yaptılar. Delta varyantından sonra DSÖ, süreler konusunda uyardı. Etkin koruma sağlamadığı için ikinci dozda süre kısaltıldı. Astra Zeneca’da faz 3’te ikinci doz 4 haftadır” ifadelerini kullandı.

“Uçaklarda taze hava akımı düzenlemesi yapıldı”

Pandemi şartlarında bebeklerin uçakta seyahat etmesinin sakıncalı olup olmadığıyla ilgili izleyici sorusunu cevaplandıran Gürkut, “Bebekleri de büyükleri olduğu gibi korumak lazım. Maske takılamayabilir ancak yakın temastan kaçınılmalı. Uçaklarda taze hava akımı düzenlemesi yapıldı. Uçaklarda sakınca yok ancak yine de kurallara uyulmalı” dedi.

“Karma aşılar faydalı olabilir”

3’üncü doz Sinovac aşısı olanlarda koruyuculuğun yüzde 50’nin altına düşmesini engellediğini ifade eden Gürkut, “Sinovac, seviyeyi düşürmüyor hastalığın ağır geçirilmesini ve ölüm riskini azaltıyor. Araştırma delta öncesi Türkiye’de yapıldı. Farklı aşıların kullanılmasıyla daha faydalı olacağıyla ilgili çalışmalar var” diye konuştu.

“Delta virüsünde 3 defa mutasyon var”

Pandeminin ne zaman biteceğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Gürkut, “Zaman öngörüm pandemiyle nasıl mücadele edeceğimizle alakalı. Yeni varyantlar gelecek. Virüsler mutasyona uğruyor. Virüsler iyi ya da kötü yönde değişebilir. Peru’dan çıkan Lamba mutasyonu da var. Delta virüsünde 3 defa mutasyon var ve daha hızlı bulaşıyor” dedi.

“Canlı aşı diye bir şey yok”

Aşılarla ilgili hurafeler olduğunu anlatan Gürkut, “Canlı aşı diye bir şey yok. Gerçek virüsü içeren tek aşı Sinovac’tır. Diğer aşılarda virüs yoktur. Proteinler var. Bizi hasta eden proteinler, bağışıklık sistemine girip koronayı taklit ederek, sistemi güçlendirir. Gerçek virüsle karşılaşınca tecrübe edinen vücut tepki gösterir” dedi.

“Ada Pass umut verici”

Ada Pass uygulamasıyla ilgili sorun yaşadığını, “kaydınız bulunamadı” ifadesiyle karşılaştığını belirten bir izleyici sorusunu cevaplayan Gürkut, “Aşı kartlarının kayıtları düzensiz tutuldu. Düzeltmeler yapıldıkça sisteme girecektir. İyi bir uygulamadır. Dijital veri tabanı ilk kez uygulanacaktır ve umut vericidir” diye konuştu.

“18 yaş altına hangi aşının kullanılacağıyla ilgili bilgim yok”

Sağlık Bakanının “18 yaş altındaki bireylerin de aşılanacağıyla ilgili yaptığı” açıklamayı hatırlatan bazı izleyicilerin sorusunu cevaplandıran Gürkut, “18 yaş altı aşı programı dünyada MRNA aşılarıyla tamamlandı. Sinovac ile ilgili henüz bilgi yok. MRNA aşıları, 16 yaş ve üzerine yapılabilir diye çalışmalar var. Ülkemizde 18 yaş altına hangi aşının kullanılacağıyla ilgili bilgim yok. Amerika’da Moderna aşısı ile küçük çocuklara aşı yapılıyor. Çalışmalar arttıkça hangi aşıların kullanılacağı belli olacak” dedi.

“Okulları nasıl açık tutacağımız üzerinde duruyoruz”

Tabipler Birliği’nin yüz yüze eğitimin önemini bildiğinden bahseden Gürkut, şöyle konuştu:

“Çocukların eğitim yanında sağlıkları anlamında da okulların açık olması gerektiğini biliyoruz. Öğretmen sendikaları ve eğitim bakanlığıyla okulların açılması konusunda alınması gereken tedbirleri görüştük. Hazırlanan kılavuzlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ülke koyu kırmızı olursa okullar etkilenebilir. Dünyada okulların en son kapatılması ve ilk açılması gerektiği ifade ediliyor. Nasıl kapatacağımız değil nasıl açık tutacağımız üzerinde karar birliği var…”

Gürkut, ülke koyu kırımızı seviyesine gelirse, ülkede sağlıktan eğitime, ekonomiye kadar hemen her alanda büyük sıkıntılar yaşanacağını, bu nedenle herkesin sorumlu davranması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kıbrıs