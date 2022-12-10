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Gürsel Baran'dan Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na ziyaret

Ankara Ticaret Odası Başkan Gürsel Baran ve beraberindeki heyet KTSO’yu ziyaret etti

10 Aralık 2022 Cumartesi 16:45
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Gürsel Baran'dan Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na ziyaret



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet bugün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) bir nezaket ziyaretinde bulundu. Heyette, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de yer aldı. Ziyarette, KTSO ve ATO’nun bir birine açılan kardeş kapıları olduğu dile getirildi.

Konuk Başkan Gürsel Baran, burasını kendi evleri olarak gördüklerini ve yabancılık hissetmediklerini dile getirerek, “Ankara da sizin evinizdir ve kapıları sizlere daima açıktır. Her zaman beraberiz” dedi.

Başkan Gürsel Baran Ankara’nın değişim geçirdiğine işaret ederek, “Başkent memur şehri olmaktan çıkıp savunma sanayinin başkenti oldu. Coğrafi olarak çok zorlu bir bölgedeyiz. Bu nedenle savunma sanayinde çok iyi olmalıyız ve bunu başardık. Şu an dünyada savunma sanayi sıralamasının ilk 100’ünde Ankaralı 3 şirket var” diye konuştu.

Katma değerli üretimin önemine işaret eden Gürsel Baran, “Şu an Ankara’da katma değerli üretim var. Medikal üretim konusunda da önemli yol aldık. Üniversiteleri, tarımı ve kaplıca turizmiyle de Ankara var olduğunu gösterdi” dedi.

Gürsel Baran, markalaşma çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getirerek, “Özellikle coğrafi tescilli ürünlerde ihracat potansiyelini artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Kardeş kapılarının her zaman açık olduğunu biliyoruz. Bizim de kapılarımız her zaman sizlere açıktır” dedi. Ziyarette karşılıklı olarak anı hediyeleri verildi.

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Ankara Ticaret OdasıGürsel BaranKıbrıs Türk Sanayi Odası
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