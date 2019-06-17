Gürsoy için BRT’de tören düzenlendi

BRT’nin yayına başlamasında teknik olarak önemli görevler üstlenen Ali Gürsoy geçtiğimiz Perşembe hayatını kaybetti.

88 yaşında hayata veda eden Gürsoy, BRT’nin kuruluş aşamasında arkadaşları ile birlikte tüm teknik işleri yapmış ve Kıbrıs Türkünün sesinin dünyada duyulmasına katkıda bulunmuştu.

Ali Gürsoy için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören düzenlendi.

Törende konuşan BRT Müdürü Aysu Basri Akter bu kurumu yoktan var eden cesareti ve emeği olan isimlerden birisinin de Ali Gürsoy olduğunu söyledi.

Akter,“Güçlü bir şekilde sesimizi duyurabiliyorsak ve yayıncılıkta önemli işler yapabiliyorsak o yıllarda yola çıkanların sayesindedir.Onların bıraktıklarını daha ileriye taşıma hedefindeyiz. Savaş koşullarında yoktan car olan bu değerleri yaşatma sorumluluğundayız.” dedi.

Ali Gürsoy’un arkadaşı eski çalışanlardan Ali Ziya Dinçer de duygularını aktararak Gürsoy’la anılarını aktardı.

Konuşmaların ardından Ali Gürsoy’un ailesi sevenleri ve BRT çalışanları naaşına karanfil bıraktı.

BRT’deki törenin ardından Ali Gürsoy’un cenazesi Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek. (BRT)