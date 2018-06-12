Gürültü yapan yanacak

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesini sağlamak amacı ile yapılan ve halen yürürlükte olan Çevre Koruma Dairesi Gürültü ve Ses Kontrol Tüzüğü, yeniden düzenlendi.

Çevre Koruma Dairesi Gürültü ve Ses Kontrol Tüzüğü’nde yapılan düzenlemede, restoran, meyhane, düğün salonu ve barların bulundukları bölgeler hassasiyet derecelerine göre ayrıldı, bu tür işletmelerin çalışma saatleri, bulundukları bölgelerin hassasiyet derecelerine göre belirlendi.

Tüzükte yapılan düzenlemede tüzüğe aykırı davranan işletmeler için uygulanacak cezalar da açıkça belirtildi.

Mekanlar 4 bölgeye ayrıldı

Çevre Koruma Dairesi Gürültü ve Ses Kontrol Tüzüğü’nde yapılan düzenlemede, ülke çapındaki mekanlar hassasiyet derecelerine göre 4 bölgeye ayrıldı.

Buna göre, huzur evleri ve hastanelere yakın mekanlar 1. derece hassasiyet bölgesi, konutların yoğun olduğu yerler 2. derece hassasiyet bölgesi, konutların seyrek olduğu yerler 3. derece hassasiyet bölgesi, şehir merkezlerinden uzak olan yerler ise 4. derece hassasiyet bölgesi olarak belirlendi.

Çalışma saatleri belirlendi

Halen yürürlükte olan tüzüğe göre, restoran, meyhane, düğün salonu ve barların çalışma saatlerine ilişkin bir kural veya sınırlama yok. Bu mekanların çalışma saatleri işletme sahiplerinin inisiyatifinde.

Tüzükte yapılan değişiklikte işletmelerin çalışma saatleri de belirlendi.

Çevre Koruma Dairesi Gürültü ve Ses Kontrol Tüzüğü’nde yapılan düzenlemede, 1. ve 2. derece hassasiyet bölgesinde olan restoran ve meyhaneler kapalı alanda saat 00.00’a kadar, barlar kapalı alanda gece 2.00’a kadar, discolar kapalı alanda 04.00’a kadar, düğün salonları ise kapalı alanda 00.00’a kadar hizmet verebilecek. 3. ve 4. derece hassasiyet bölgesinde olan restoran ve meyhaneler ise kapalı ve açık alanda saat 00.00’a kadar, barlar kapalı ve açık alanda gece 2.00’a kadar, discolar kapalı ve açık alanda 04.00’a kadar, düğün salonları kapalı ve açık alanda 00.00’a kadar hizmet verebilecek.

Üç kez ceza alan mekan 1 ay hizmetten men edilecek

Çevre Koruma Dairesi Gürültü ve Ses Kontrol Tüzüğü’nde yapılan düzenlemede, belirlenen kurallara uymayan işletmeler için uygulanacak cezalar da belirlendi.

Buna göre, 3 kez ceza alan bir mekan 1 ay süre ile hizmete kapatılacak, bir kez daha ceza alması halinde ise işletme 1 yıl süre ile hizmetten men edilecek.

Yılda 12 gün özel izin verilecek

Çevre Koruma Dairesi Gürültü ve Ses Kontrol Tüzüğü’nde işletmelerin izinleri konusunda da bazı düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemeye göre Çarşamba, Cuma ve Cumartesi verilen müzik izinleri dışında her işletmeye ayda 1 gün olmak üzere yılda 12 gün olmak şartı ile özel izin verilecek.

Desibel sınırlanması bölgelere göre değişiyor

Çevre Koruma Dairesi’nden alınan bilgiye göre, her bölgenin kendine özel doğal arka fon gürültüsü var. Bölgelerin arka fon gürültüsü sabah, öğlen, öğleden sonra ve gece Çevre Koruma Dairesi tarafından ölçülüyor, yapılan ölçümlere göre, arka plan fon gürültüsüne eş desibel de daire tarafından konularak desibel sınırlaması yapılıyor.

Kent merkezlerine uzak yerlerde desibel konusunda dairenin manevrası ise daha fazla oluyor.