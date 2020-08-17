GÜRYAY: “BÖYLESİ MÜDAHALELERLE ANCAK GÜNÜ KURTARIRSINIZ”

Ülkemizin deneyimli ekonomistlerinden Doç Dr. Erdal Güryay, Kıbrıs TV’de katıldığı programda içinden geçmekte olduğumuz bu günlerde ekonomik gelişmeleri yorumladı.

Güryay, TL’deki değer kaybının ekonomik ve politik pek çok sebebi olduğunu kaydederken; doların majör para birimleri karşısındaki partitenin TL’ye yansıdığını, bu bağlamda ‘dolar düşerken TL neden değer kaybediyor” sorusunun mantıksız olduğunu söyledi.

Türkiye’deki kamu bankalarının, TL’nin değerini koruyabilme amacıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası teşvikiyle, uzun zamandır piyasaya ‘ülkeye döviz girişi durmasına rağmen’ döviz sattığını ve bunun da döviz açığı pozisyonuna neden olduğunu belirten Güryay, bunun doğal sonucunun da dövizin değer kazanması olarak sermaye piyasalarına yansıdığını aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası teşvikiyle ve kamu bankaları eliyle yapılan piyasaya döviz satışı eyleminin de Türkiye Merkez Bankası’nın rezervlerini eritmekten başka bir sonuç doğurmadığını açıklayan Güryay, sermaye müdahalelerinin yanlış olduğunu söyledi ve “Böylesi eylemlerle ancak günü kurtarırsınız” dedi.

