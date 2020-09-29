GÜRYAY: “YENİ YILLA BİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR”

Dövizdeki yükselişi yorumlayan Ekonomist Erdal Güryay, yeni yıl ile birlikte ülkeyi çok ciddi bir krizin beklediğine işaret etti.

Dövizin düşmesi açısından şu anda herhangi bir çarenin olmadığına değinen Güryay, bu krizi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ciddi bir faiz artırımı ile ancak bu krizi durdurabileceğini söyledi.

Döviz artışının çok ciddi bir sinyal verdiğini söyleyen Güryay, “Türkiye Merkez Bankası yüzde 4-5 civarında bir artış daha yaparsa döviz artışını durdurabilir. Başka bir seçenek ise dövizi serbest bırakacak ki nerede durursa” diye konuştu.

Hükümetin elinde kullanabileceği fonun olmadığını söyleyen Güryay, hükümetin müdahale etmek istese bile bunu yapamayacağını vurguladı.