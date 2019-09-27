Guterres-Anastasiadis görüşmesi bugün

Bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis bugün görüşüyor.

Rum kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Genel Sekreterin ekim ayı içinde üçlü bir görüşme düzenlemeyi hedefleyeceği değerlendirmesinde bulunurken Özel Görevli Jane Holl Lute’nin Kıbrıs’a yeni bir ziyaret gerçekleştirmesini beklemiyor.

Aynı kaynak “bugün ki görüşmede Genel Sekreterin bir sonraki adımlarının ne olacağına açıklık getirmeye çalışacağız çünkü referans şartları hemen hemen hazırdır” dedi.

Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı tarafından bilgilendirildiğine işaret eden aynı kaynak, BM Genel Sekreteri doğru ön hazırlıklar yapılmasını, referans koşullarında anlaşmaya varılmasını ve bir çerçeve oluşturulmasını bekliyor dedi.

Kıbrıs Haber Ajansı kaynağına göre, Genel Sekreter muhtemelen Yunanistan Başbakanına “geçen defa gittiğim gibi bu defa da bir konferansa gidemem. Müzakerelerin özlü olacağından emin olmalıyız” dedi.

Mitsotakis – Erdoğan görüşmesiyle ilgili olarak Kıbrıs sorununa geniş bir atıfta bulunulmadığını söyleyen aynı kaynak, muhtemelen Tayip Erdoğan, Kıbrıs Rum tarafının enerji konusunda Kıbrıslı Türklerin payını “çalmaya” çalıştığı iddiasında bulundu. Mitsotakis muhtemelen Anastasiades’in önerisine değinerek bu konuda emanet hesap (escrow account) konusunda görüş birliğine varıldığını ve Yunanistan’ın da bu girişimi desteklediğini söyledi.

Çözüm konusunda, TC Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan “bakalım nasıl bir çözüm istiyoruz” Yunanistan Başbakanı da ona “Kıbrıs Rum tarafı gibi biz de Birleşmiş Milletler kararlarını desteklemeye ve bunlara bağlı kalmaya devam ediyoruz. Bu nedenle başka konular açmayarak BM’in çabalarına odaklanmalıyız” yanıtını verdi.

(CNA-Kıbrıs Haber Ajansı)

27/09/2019 10:40