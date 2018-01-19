Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115483
ALTIN
162.564
DOLAR
3.7869
STERLİN
5.2547
EURO
4.6426
Lıkır lıkır sağlık için!
Lıkır lıkır sağlık için!
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Soğuk havada bunu sakın yapmayın!
Parayla saadet olur mu?
Parayla saadet olur mu?

Guterres: "İbadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı"

Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunda İsveç’in Lefkoşa Büyükelçiliği önderliğinde oluşturulan Dini Yol Ofisi’nin (RTCYPP) güven artırıcı tedbirlerini onayladığını ifade etti.

19 Ocak 2018 Cuma 15:20
Guterres: "İbadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı"
banner10

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunda İsveç’in Lefkoşa Büyükelçiliği önderliğinde oluşturulan Dini Yol Ofisi’nin (RTCYPP) güven artırıcı tedbirlerini onayladığını ifade etti.

RTCYPP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, en son yayımladığı 6 aylık raporunda Kıbrıs’ta dini liderlerin adada yaşayan topluluklar arasında güven inşa etmeye yönelik adımlarını onayladığına yer verdi ve dini mekanlara erişimle ilgili olanlar da dahil, ibadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Raporda Kıbrıs’taki dini liderlerin ortak diyalog ve dini özgürlüğün teşviki konusundaki taahhütlerini takdir ettiğini ifade eden Guterres, dini liderlerin daha önce eşi görülmemiş şekilde ortak bir girişim etrafında birleşerek “din adamları, rahibe ve farklı dini kurumlarda çalışan ancak din adamlarından olmayan kişilere yönelik Yunanca ve Türkçe dil sınıfları” oluşturmalarının önemini de vurguladı.

Açıklamada, “Genel Sekreter aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ile iş birliği içerisinde RTCYPP’nin düzenlediği İnsan Hakları Üçüncü Yuvarlak Masa Toplantısı’nı Kıbrıs’taki 16 dini grup ve sivil toplum kurumundan temsilcileri bir araya getiren çabaları için memnuniyetle karşılamaktadır” denildi.

Raporunda,  Guterres’in RTCYPP’nin başarılarından biri olan Hala Sultan Tekkesi’ne yapılan özel ziyaretleri vurguladığı belirtilen açıklamada, Hala Sultan Tekkesi’nde UNFICYP ve Kıbrıs Müftülüğü’nün iş birliği ve Kıbrıs Kilisesi Başpiskoposu’nun tam desteğiyle Türk kökenli toplam 2 bin 270 Müslüman hacının, raporlama dönemi içerisinde dua edebildiği kaydedildi.

Açıklamada, Guterres’in raporda, UNFICYP’nin kuzeyde kolaylaştırılmasıyla görevli olduğu dini hizmetlere yönelik başvuru sayısında ve bu tür hizmetlere yönelik onay sayısında 2016 yılının aynı dönemine kıyasla yaşanan düşüşü endişeyle karşıladığına da yer verildi.

Birleşmiş Milletler Genel Konseyi üyelerine, Genel Sekreter’in Kıbrıs’a ilişkin 6 aylık faaliyet raporu 17 Ocak’ta UNFICYP’nin görev süresinin altı ay daha uzatılmasının görüşüldüğü sırada sunuldu.

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’tan sorumlu Genel Sekreteri’nin raporları her sene iki kez yayımlanıyor ve UNFICYP’nin faaliyetlerini ve adadaki siyasi gelişmeleri içeriyor.

RTCYPP’nin  açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin RTCYPP’ye yönelik atıfların alıntısına da yer verildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvasıllı 8 kayıp şehit, Pazartesi defnediliyor
Ayvasıllı 8 kayıp şehit, Pazartesi defnediliyor
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu
Avrupa Komisyonu “AB’nin Durumu ve 2018 Öncelikleri” sunumu yapacak
Avrupa Komisyonu “AB’nin Durumu ve 2018 Öncelikleri” sunumu yapacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim