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Guterres raporunu bugün Güvenlik Konseyi’ne sunacak

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:00
Guterres raporunu bugün Güvenlik Konseyi’ne sunacak
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Kıbrıs konusu bugün Güvenlik Konseyi’nin gündemine gelecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs raporunu bugün Güvenlik Konseyine sunacak. Genel Sekreter raporunu hazırlamadan önce Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute geçen hafta adaya gelerek iki lider ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Genel Sekreter, bugüne kadar devam eden süreç ve Özel Danışmanı’nın notları doğrultusunda hazırladığı raporu bugün Güvenlik Konseyine sunacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kıbrıs Türk tarafının, Lute’un referans kavramlarını oluşturmaya yönelik çabasına en başından beri olumlu ve yapıcı bir şekilde katkı yapmaya çalıştığını belirtmişti. Kıbrıs’ta çözüme ulaşmak için akıl yolunun, her şeye sıfırdan başlamak olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, çözüm yolunun, mevcut
mutabakatlara, 11 Şubat 2014 belgesine ve BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran 2017 tarihinde sunduğu çerçeveye sadık kalarak makul bir süre içinde sonuca odaklanmak olduğuna vurgu yapmıştı.

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Akıncı, Genel Sekreterin raporunu hazırlarken adil ve gerçekçi olmasını beklediklerinin de altını çizmişti.

Cumhurbaşkanı’nın siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılıma vurgu yaparken Rum tarafında ise başarısızlığın sorumluluğunu Türk tarafına yıkma uğraşları devam ediyor.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Birleşmiş Milletlerin bazı çabalar ortaya koyduğunu söyledi.

Prodromu, önerdikleri parlamenter sistemin “avantajlarını” sıralarken, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik yorumunun kendileri tarafından neden kabul görmediğine ilişkin bilindik tezlerini de dile getirdi.

Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tamamen Türkiye’nin tezleri doğrultusunda hareket ettiğini ve son zamanlarda Guterres çerçevesine yapılan hiçbir değinmede garantörlük sisteminin değişmesinin, askerin geri çekilmesinin ve Güzelyurt konusunun yer almasını istemediğini iddia etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün anahtarının Türkiye’de olduğunu ve Türkiye’nin Kıbrıs’ı kontrol etme arzusundan vazgeçmesinin Kıbrıs sorununun çözümü anlamına geleceği iddiasını yineleyen Prodromu, Kıbrıslı Türklerin taleplerinin işin sonunda federasyonu aşarak, iki devletli yetkilere sahip olmaya gittiğini savundu. (BRT)

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Guterres
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