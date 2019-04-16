Guterres, raporunu Güvenlik Konseyi’ne sunmayı erteledi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Lute’un girişiminin sonuçlanmasını beklemesi sebebiyle Güvenlik Konseyi’ne sunacağı iyi niyet misyonu raporunu kısa bir gecikmeyle sunacağı belirtildi.
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Lute’un “fikir veya fikirlerinin müzakere sürecinin yeniden başlaması çabalarının prosedürüne ilişkin olduğunu” öne sürdü.
“Lute’un fikirlerinin sadece adadaki iki tarafa değil tüm müdahil taraflara ilişkin olduğunu” belirten Hristodulidis, bunun net olarak görülebilmesi için 24 saat daha sabırlı olunmasını istedi. Hristodulidis, rapor taslağının hali hazırda Guterres’in ofisinde bulunduğunu ancak Lute’un girişiminin sonuçlarını eklemesi için raporu beklettiğini öne sürdü