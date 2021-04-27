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Guterres-Tatar görüşmesi sona erdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmesi tamamlandı.

27 Nisan 2021 Salı 18:52
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Guterres-Tatar görüşmesi sona erdi

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans Guterres ve Tatar görüşmesi ile resmen başladı.

Guterres ve Tatar'ın gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

1 saat sürmesi planlanan toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi’ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel’de yapıldı.

Guterres ile yaptığı görüşme sonrası basına kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin, Kıbrıs sorununa hakim olduğunu belirterek, "Olayları tartabiliyor" dedi.

Meselenin enine boyuna tartışıldığını dile getiren Tatar, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Tatar, görüşmeye ilişkin siyasi parti başkanlarını da bilgilendireceğini açıkladı. 

Son Güncelleme: 27.04.2021 19:07
Anahtar Kelimeler:
TatarGuterres
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