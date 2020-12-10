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Guterres'ten aşı yorumu

"HİÇ TEREDDÜTSÜZ TOPLUM ÖNÜNDE AŞI YAPTIRIRIM"

10 Aralık 2020 Perşembe 10:19
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Guterres'ten aşı yorumu

Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hazır olduğunda kameralar karşısında hiç tereddütsüz yaptıracağını belirterek, herkesi aşı yaptırmaya teşvik etti. 

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, tüm hızıyla artan aşı milliyetçiliğine karşı uyardı ve aşıya eşit erişim çağrısı yaptı. 
"Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum." diyen Guterres, "Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlaki bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu. 

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