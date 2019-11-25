Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Guterres’in liderlerle görüşme saati belli oldu

Guterres, Berlin’de yapılacak 3’lü zirve öncesinde liderlerle ayrı ayrı da görüşecek.

25 Kasım 2019 Pazartesi 10:13
Guterres’in liderlerle görüşme saati belli oldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin’de yapılacak 3’lü zirve öncesinde liderlerle ayrı ayrı da görüşecek. Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile KKTC saatine göre 19.50’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile saat 20.10’da görüşüyor. Guterres, liderlerle 20 dakika görüşecek, daha sonra ise saat 20.30’da yemeğe geçilecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Gazete Manşetleri 25 Kasım 2019
KKTC Gazete Manşetleri 25 Kasım 2019
Kadına Yönelik Şiddete Karşı farkındalık yürüyüşü düzenleniyor
Kadına Yönelik Şiddete Karşı farkındalık yürüyüşü düzenleniyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim