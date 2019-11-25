Guterres’in liderlerle görüşme saati belli oldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin’de yapılacak 3’lü zirve öncesinde liderlerle ayrı ayrı da görüşecek. Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile KKTC saatine göre 19.50’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile saat 20.10’da görüşüyor. Guterres, liderlerle 20 dakika görüşecek, daha sonra ise saat 20.30’da yemeğe geçilecek.