GÜV. K. K.'dan yangını söndürmeye büyük destek

Ağıllar köyünün kuzey doğu kısmında tepelik alanda bugün çıkan yangının söndürme çalışmalarına katılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikoptere takılan yangın söndürme aparatı ile büyük destek sağlayarak, alevlerin söndürülmesine çok büyük katkı sağladı. Yangına, havadan GÜV. K. K.'ya ait Cougar helikopterinin yanı sıra, Orman Dairesi kontrolündeki yangın helikopteri, karadan ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Asker, Polis, İtfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile birlikte bölge halkı traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerlerinin de desteğiyle müdahale edildi.