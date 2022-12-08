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Güv. K.K ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri onaylandı

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını görüşen Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçelerini onayladı.

08 Aralık 2022 Perşembe 14:46
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Güv. K.K ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri onaylandı



Komite, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında bugün saat 10.00’da toplanarak 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini sürdürdü.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Komite, ilk olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi’ni görüştü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı için öngörülen 1 milyar 996 milyon 600 bin TL tutarındaki ödeneği oy birliği ile onayladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi’nin Komitedeki görüşmeleri esnasında ilgili bürokratlar hazır bulundu.

Daha sonra Komite, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi için öngörülen 1 milyar 830 milyon 731 bin 100 TL tutarındaki ödeneği oy birliği ile onayladı.

Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi’nin Komitedeki görüşmeleri esnasında Polis Genel Müdürü 1’nci Yardımcısı Kasım Kuni ve ilgili bürokratlar hazır bulundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Yardımcsı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP milletvekilleri Devrim Barçın ve Erkut Şahali de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Polis Genel MüdürlüğüGüvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
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