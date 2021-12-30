Künye
Kıbrıs 13
kısa süreli yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
banner107

Güven Bengihan: Biz de işverenlerin asgari ücrete itiraz etmesine itiraz ediyoruz

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği yeni asgari ücrete işveren temsilcilerinin itiraz etmesini eleştirdi.

30 Aralık 2021 Perşembe 13:12
209 Okunma
Güven Bengihan: Biz de işverenlerin asgari ücrete itiraz etmesine itiraz ediyoruz
banner108

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği yeni asgari ücrete işveren temsilcilerinin itiraz etmesini eleştirerek, “Bu işçilere nasıl bir hayat standardını layık gördüklerinin açık göstergesidir” dedi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, net 6 bin 090 TL olacak yeni asgari ücretin dahi alım gücünü koruma açısından yeterli olmadığını vurguladı.

Bengihan şöyle devam etti:

“Şöyle ki; şubat ayında belirlenen asgari ücret net olarak 380 sterline denk gelirken yeni belirlenen asgari ücret 338 sterline denk gelmektedir.” 

Türk lirasında meydana gelen değer kaybı ve bunu fırsata çeviren tüccarlar nedeniyle bu yıl meydana gelen hayat pahalılığının İstatistik Kurumu’nun açıkladığı resmi rakamın çok üzerinde olduğunun bilindiğini belirten Bengihan, market raflarına yansıyan rakamların bunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücretle çalışan kesimlerin maaşlarının çok büyük oranının gıdaya gittiği göz önüne alındığında temel gıda maddelerinin bugünkü fiyatları ile asgari ücretin dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesine dahi yetmediği aşikardır. Ulaşım, sağlık, eğitim, ısınma gibi ihtiyaçların asgari ücretle karşılanabilmesi imkansızdır.”

Tüm bu gerçekler ortada iken işverenlerin belirlenen asgari ücreti çalışanlara çok görmesinin insafsızlık olduğunu vurgulayan Bengihan, “Bizler de işverenlerin asgari ücrete itiraz etmesine itiraz ederiz  ve özel sektör çalışanlarının  işverenlerin insafına terk edilmesine izin vermeyeceğimizi vurgularız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yaşındaki Rümeysa'dan haber alınamıyor
16 yaşındaki Rümeysa'dan haber alınamıyor
Ataoğlu ve DP Adayları Girne’deydi… “GİRNE İÇİN DEĞER”
Ataoğlu ve DP Adayları Girne’deydi… “GİRNE İÇİN DEĞER”
Gencecik yaşta hayatını kaybetti!
Gencecik yaşta hayatını kaybetti!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim