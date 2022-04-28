“Güven” oylaması

Cumhuriyet Meclisi Cumartesi günü 39. Hükümet için “Güven Oyu” oylaması yapılacak. Bakanlık bekleyen ama bu fırsattan yararlanamayan veya bir önceki hükümetten bu yana memnun edilemeyen “bazı vekillerin” Cumartesi günü güven oylamasında “sıkıntı” yaratacağı yönde haberler kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

2010 yılında Derviş Eroğlu’dan hükümeti devralan ve 2013 yılına kadar Rahmetli İrsen Küçük Başbakanlığında kurulan hükümete karşı verilen güvensizlik önergesi, Meclis Genel Kurulu'nda açık oylama ile oylanarak, oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Önergeye CTP-BG, DP ve TDP milletvekillerinin oylarıyla 27 kabul, UBP milletvekillerinin oylarıyla 21 ret oyu verilirken, Mustafa Gökmen oylama sırasında salonda bulunmadığı için katılmamış sayılmıştı. Gökmen oylamanın ardından salona girmişti.

O dönemde yapılan kabine değişikliği ve sonrasında yaşananlar UBP’nin bölünmesine neden olmuş sonrasında ise “Ulusal Güçler” diye yeni bir oluşuma kadar gitmişti süreç.

Şimdi birileri o günleri hatırlayarak Cumartesi güven oylamasında sorun olup olmayacağını tartışıyor. Hemen peşin söyleyelim güven oylamasında sorun olmaz…

Neden mi?

BİRİNCİSİ: 2013 yılındaki Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki anlaşmazlık bugün ki gibi değildi. O günün sorunları ile bugün sorunları çok farklı. O dönemde partiye hakim olma kavgası ile bugün yaşananlar arasında hiçbir benzerlik yok.

İKİNCİSİ: O günlerde parti içi sürece liderlik edecek isimler vardı. Dr. Ahmet Kaşif o günlerde muhalif gurubun lideriydi. Bugün UBP’de parti içi muhalefeti temsil edecek bir lider yok.

ÜÇÜNCÜSÜ: Türkiye o günlerde hükümeti olağanca gücü ile desteklemesine rağmen Güvensizlik oyu çıkmıştı. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin tutumu her iki taraf içinde dengede gibi gözüküyor.

Kısacası 2022’deki şartlar ile 2013’deki şartlar aynı değil. Bu yüzden Cumartesi günü Cumhuriyet Meclisinde 39. Hükümet için yapılacak “Güven Oyu” oylamasında sorun olmaz.