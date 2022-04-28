Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Flaş Haber
Gizemli virüs Kıbrıs'ta!
Kapat

“Güven” oylaması

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan'ın köşe yazısı...

28 Nisan 2022 Perşembe 11:45
514 Okunma
“Güven” oylaması

Cumhuriyet Meclisi Cumartesi günü 39. Hükümet için “Güven Oyu” oylaması yapılacak. Bakanlık bekleyen ama bu fırsattan yararlanamayan veya bir önceki hükümetten bu yana memnun edilemeyen “bazı vekillerin” Cumartesi günü güven oylamasında “sıkıntı” yaratacağı yönde haberler kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

2010 yılında Derviş Eroğlu’dan hükümeti devralan ve 2013 yılına kadar Rahmetli İrsen Küçük Başbakanlığında kurulan hükümete karşı verilen güvensizlik önergesi, Meclis Genel Kurulu'nda açık oylama ile oylanarak, oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Önergeye CTP-BG, DP ve TDP milletvekillerinin oylarıyla 27 kabul, UBP milletvekillerinin oylarıyla 21 ret oyu verilirken, Mustafa Gökmen oylama sırasında salonda bulunmadığı için katılmamış sayılmıştı. Gökmen oylamanın ardından salona girmişti.

O dönemde yapılan kabine değişikliği ve sonrasında yaşananlar UBP’nin bölünmesine neden olmuş sonrasında ise “Ulusal Güçler” diye yeni bir oluşuma kadar gitmişti süreç.

Şimdi birileri o günleri hatırlayarak Cumartesi güven oylamasında sorun olup olmayacağını tartışıyor. Hemen peşin söyleyelim güven oylamasında sorun olmaz…

Neden mi?

BİRİNCİSİ: 2013 yılındaki Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki anlaşmazlık bugün ki gibi değildi. O günün sorunları ile bugün sorunları çok farklı. O dönemde partiye hakim olma kavgası ile bugün yaşananlar arasında hiçbir benzerlik yok.

İKİNCİSİ: O günlerde parti içi sürece liderlik edecek isimler vardı. Dr. Ahmet Kaşif o günlerde muhalif gurubun lideriydi. Bugün UBP’de parti içi muhalefeti temsil edecek bir lider yok.

ÜÇÜNCÜSÜ: Türkiye o günlerde hükümeti olağanca gücü ile desteklemesine rağmen Güvensizlik oyu çıkmıştı. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin tutumu her iki taraf içinde dengede gibi gözüküyor.

Kısacası 2022’deki şartlar ile 2013’deki şartlar aynı değil. Bu yüzden Cumartesi günü Cumhuriyet Meclisinde 39. Hükümet için yapılacak “Güven Oyu” oylamasında sorun olmaz.

Son Güncelleme: 28.04.2022 11:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan Havalimanı Ramazan bayramını yoğun geçirecek
Ercan Havalimanı Ramazan bayramını yoğun geçirecek
UBP'de kritik toplantı 4 saat sürdü
UBP'de kritik toplantı 4 saat sürdü
Girne'de araç yangını!
Girne'de araç yangını!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim