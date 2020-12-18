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"Güven oylamasında sıkıntı görmüyorum"

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılacak gücen oylamasında sıkıntı görmediğini kaydetti.

18 Aralık 2020 Cuma 12:57
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"Güven oylamasında sıkıntı görmüyorum"

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılacak güven oylamasında herhangi bir sıkıntı görmediğini kaydetti.

Başbakan Saner, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Koalisyon hükümetinin bir "erken seçim hükümeti" olarak kurulduğunu belirten Saner, 3'lü koalisyonun aynı zamanda bir azınlık hükümeti olduğunu kaydetti.

Saner, "Yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılacak güven oylamasında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bizim bu hükümete girme sebebimiz, ülkenin 6 Ekim'den itibaren hükümetsiz bir şekilde kalmaması gerektiği yönündeki kararlılığımızdandır." diye konuştu.

Önceliğimiz bütçe...

2021 yılının bütçesinin henüz parlamentoya sunulmadığını hatırlatan Saner, bütçenin Meclis'e gönderilmesinin en öncelikli çalışmaları arasında olacağını söyledi.

Saner, 3'lü koalisyon hükümetinin bir icraat hükümeti olarak kurulduğunu belirterek, bütçenin meclisten geçmesiyle yeni yılda icraatları başlatacaklarını ifade etti.

"Erken seçime kadar çok çabuk davranacağız"

Hükümet ortaklarıyla birlikte Ekim 2021'de erken seçim için uzlaştıklarını belirten Saner, "Ekim 2021'e kadar çok çabuk davranarak, birçok projeyi uygulamaya koyacak şekilde programlarımızı düzenledik. Bu programımızı da parlamentoda okumuş bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra yapacağımız iş, hükümet programının gerçekleşmesi için ortaya koyduğumuz takvimi uygulamaktan geçecektir." dedi.

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