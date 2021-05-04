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Güvende kal genel tablosu paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

04 Mayıs 2021 Salı 19:14
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Güvende kal genel tablosu paylaşıldı

Evde karantina uygulamasının başlamasıyla birlikte “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı.

Koronavirüse ilişkin son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 315

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 829

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1942

Anahtar Kelimeler:
Güvende Kal
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