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“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüse ilişkin son 24 saatte kaydedilen rakamları aktardı

23 Nisan 2021 Cuma 20:03
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“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaşıldı

Evde karantina uygulamasının başlamasıyla birlikte “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı.

Koronavirüse ilişkin son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 503

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 33

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1262

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 366

Anahtar Kelimeler:
Güvende Kal
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