“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaşıldı

Evde karantina uygulamasının başlamasıyla birlikte “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamlar açıklandı.
Koronavirüse ilişkin son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre:
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 503
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 33
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1262
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 366