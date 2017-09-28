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“Güvenli Sürüş Seminerleri” düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile PGM iş birliğinde “Güvenli Sürüş Seminerleri” düzenleniyor.

28 Eylül 2017 Perşembe 01:33
“Güvenli Sürüş Seminerleri” düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Polis Genel Müdürlüğü (PGM) iş birliğinde trafikteki sorunlara dikkat çekmek ve bilgilendirmek amacıyla “Güvenli Sürüş Seminerleri” düzenleniyor.

Seminerlerde, sürücülerin sorumlulukları, yolcu taşımacılığında kurallar, yol güvenliği, otobüsler ile imal teçhizat ve özel hükümler gibi konular anlatılacak. Üç aşamalı seminerler, okul servisi şoförleri, ağır vasıta şoförleri ve moto kurye sürücülerine verilecek.

TRAFİK YOL GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, adaya geldiği günden bu yana trafik kazalarını üzülerek takip ettiğini belirterek, trafik yol güvenliği için eğitimin önemine dikkat çekti. 
Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nın ülkeye büyük katkı sağladığını, her yıl “trafikte güvenli bir gelecek” hedefi ile binlerce öğrencinin eğitim aldığını belirtirken bunun geleceğe önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Maden, “2010 yılında hizmete başlayan ve bugüne kadar 49 bini aşkın öğrencimize trafik eğitimi verilen Trafik Eğitim Parkımızdan sonra şimdi de Polis Genel Müdürlüğümüz ile düzenleyeceğimiz Güvenli Sürüş Seminerleri’nde anlatılacak bilgiler hem şoförlerimizin hem de taşıdığı yolcuların can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda seminerlerin, katılacak şoförlerimize faydalı olmasını diliyorum” dedi

İLK SEMİNER OKUL SERVİSİ ŞOFÖRLERİNE

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek “Güvenli Sürüş Seminerleri”nin ilki okulların yeni açıldığı bu dönemde öğrencilerin daha güvenli taşınabilmesi için bilgilerini yinelemek amacıyla okul servis şoförlerine verilecek. Seminerde, sürücülerin trafikteki sorumlulukları ve yolcu taşımacılığındaki kurallar anlatılacak, yol ve insan güvenliği ile ilgili yapılması gerekenler yine kuralları ile aktarılacak.

BÖLGELERDE “GÜVENLİ SÜRÜŞ” SEMİNERLERİ

İlki yarın ve Cuma günü Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek seminerler, 2 Ekim’de Girne, 3 Ekim’de Gazimağusa, 4 Ekim’de Güzelyurt ve 5 Ekim’de İskele bölgesinde devam edecek. Okul servis şoförlerine 6 gün boyunca verilecek güvenli sürüş seminerleri saat 09.00 ile 11.30 saatleri arasında yer alacak.

Okul servisi şoförleri ile başlayacak Güvenli Sürüş Seminerleri, ağır vasıta şoförleri ve moto kurye sürücülerine Ekim ayında verilecek seminerlerle devam edecek.

Seminerlerde, genel olarak trafikte kurallara uyulmasının önemi anlatılırken video örnekleri de izletilecek. Seminerlerin ardından düzenlenecek törenle katılımcılara sertifika da verilecek.

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