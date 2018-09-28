Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.472
DOLAR
6.0215
STERLİN
7.8789
EURO
7.0000
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu

Güvenlik görevlilerine sinirlendi, TL banknotlarını yırttı

28 Eylül 2018 Cuma 16:43
Güvenlik görevlilerine sinirlendi, TL banknotlarını yırttı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren Bilfer Palm Beach Otel’in kumarhanesinden güvenlik görevlileri tarafından çıkarılmasına sinirlenen Ali Tünay tasarrufunda bulunan 100 TL banknot ile 10 TL banknotu kasten yırtarak yere attığı gerekçesiyle tutuklandı. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olan ve 7 yıla kadar hapis cezası gerektiren “TL banknotlarını kasten tahrip etmek” suçlamasıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tünay, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Paraları yırttı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ali Tünay’ın 2 Eylül 2018 tarihinde Bilfer Palm Beach kumarhanesi önünde kendisini kumarhaneden çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine sinirlenip kendisine kumarhane yetkilileri tarafından iade edilen 1 adet 100 TL ile 1 adet 10 TL banknotu kasten yırtıp yere atarak TL banknotlarını kasten tahrip ettiğini açıkladı. Zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlının suçunu kabul ettiğini söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ali Tünay’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 1 KKTC vatandaşının 30 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Para YırttıHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapılarda yatıp- kalktı!
Kapılarda yatıp- kalktı!
"Derinya Kapısı'nın açılacağına dair bize bilgi verilmedi"
"Derinya Kapısı'nın açılacağına dair bize bilgi verilmedi"
 Meteoroloji'den yağmur açıklaması
 Meteoroloji'den yağmur açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim