Güvenlik görevlilerine sinirlendi, TL banknotlarını yırttı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren Bilfer Palm Beach Otel’in kumarhanesinden güvenlik görevlileri tarafından çıkarılmasına sinirlenen Ali Tünay tasarrufunda bulunan 100 TL banknot ile 10 TL banknotu kasten yırtarak yere attığı gerekçesiyle tutuklandı. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olan ve 7 yıla kadar hapis cezası gerektiren “TL banknotlarını kasten tahrip etmek” suçlamasıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tünay, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Paraları yırttı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ali Tünay’ın 2 Eylül 2018 tarihinde Bilfer Palm Beach kumarhanesi önünde kendisini kumarhaneden çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine sinirlenip kendisine kumarhane yetkilileri tarafından iade edilen 1 adet 100 TL ile 1 adet 10 TL banknotu kasten yırtıp yere atarak TL banknotlarını kasten tahrip ettiğini açıkladı. Zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlının suçunu kabul ettiğini söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ali Tünay’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 1 KKTC vatandaşının 30 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.