İskele plajında dün çıplak bir şeklide gezmek isteyen bir kişiyi engelleyen güvenlik görevlisi Hasan Gocco konuştu.

İskele plajında güvenlik görevlisi Hasan Gocco, çıplak gezen adamı 3 kez uyardığını ama tatlı dilden anlamadığını belirtti.

Amacının dövmek olmadığını söyleyen Gocco, sadece müdahale etmek istediğini ifade etti.

Gocco'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Ben 3 kez anlayışlı şekilde uyarımı yaptım. "Tanrı benim insaları, kadınları ben yarattım. Sizi bekliyorum" dedi. Benim amacım dövmek değil müdahele etmekti. Tatlı dilden anlamayınca saldırmaya başladı. Kadınları taciz etti."