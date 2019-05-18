İskele plajında dün çıplak bir şeklide gezmek isteyen bir kişiyi engelleyen güvenlik görevlisi Hasan Gocco konuştu.
İskele plajında güvenlik görevlisi Hasan Gocco, çıplak gezen adamı 3 kez uyardığını ama tatlı dilden anlamadığını belirtti.
Gocco'nun açıklamasının tamamı şöyle:
"Ben 3 kez anlayışlı şekilde uyarımı yaptım. "Tanrı benim insaları, kadınları ben yarattım. Sizi bekliyorum" dedi. Benim amacım dövmek değil müdahele etmekti. Tatlı dilden anlamayınca saldırmaya başladı. Kadınları taciz etti."
Son Güncelleme: 18.05.2019 17:10