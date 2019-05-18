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Güvenlik görevlisi Hasan Gocco konuştu

Gocco, çıplak gezen adamı 3 kez uyardığını ama tatlı dilden anlamadığını belirtti.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:59
Güvenlik görevlisi Hasan Gocco konuştu
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İskele plajında dün çıplak bir şeklide gezmek isteyen bir kişiyi engelleyen güvenlik görevlisi Hasan Gocco konuştu.

İskele plajında güvenlik görevlisi Hasan Gocco, çıplak gezen adamı 3 kez uyardığını ama tatlı dilden anlamadığını belirtti.

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Amacının dövmek olmadığını söyleyen Gocco, sadece müdahale etmek istediğini ifade etti.

Gocco'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Ben 3 kez anlayışlı şekilde uyarımı yaptım. "Tanrı benim insaları, kadınları ben yarattım. Sizi bekliyorum" dedi. Benim amacım dövmek değil müdahele etmekti. Tatlı dilden anlamayınca saldırmaya başladı. Kadınları taciz etti."

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Son Güncelleme: 18.05.2019 17:10
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberİskele PlajıGüvenlik GörevlisiHasan Gocco
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