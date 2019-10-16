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Güvenlik kamerası kurulumu başvuruları 23 Ekim’e kadar yapılmalı

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:54
Güvenlik kamerası kurulumu başvuruları 23 Ekim’e kadar yapılmalı

Başbakanlık Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi Yasasının geçici 1. Maddesi uyarınca, güvenlik kamerası kurulumuyla ilgili gerekli başvurunun, 23 Ekim tarihine kadar yapılması gerektiğini duyurdu. 

Kurul’dan yapılan yazılı açıklamada, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kamuya açık alan, cadde ve sokakları görüntüleyen bilişim sistemlerini kuran kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerin; yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içerisinde, kurula, mevcut bilişim sistemlerinin yer, sayı ve niteliklerini yazılı olarak bildirmek zorunda oldukları kaydedildi. 

Açıklamada, buna mukabil, 23 Ekim tarihine kadar Başbakanlık Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi web sitesinden ilgili formun doldurulup Polis Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği belirtildi. 

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