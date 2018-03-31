Güvenlik kamerasına yakalandı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ülkeye 9 Mart tarihinde turist vizesi ile gelen ve kaldığı pansiyon ve gittiği internet kafeden hırsızlık yaptığı ortaya çıkan Ertuğrul Temizel, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Kamera görüntüleri yakalattı

Polis Memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı.

Ballıkara, zanlı Ertuğrul Temizel’in ülkemize 9 Mart tarihinde turist olarak geldiğini ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren Başkent Pansiyona yerleştiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının söz konusu pansiyonda kaldığı sırada 15 Mart tarihinde saat 11.00 raddelerinde resepsiyon bölümündeki kayıt defteri arasında bulunan ve işletmeci Nazan Seher Türkpençesi isimli şahsa ait olan 700 TL değerindeki General Mobile marka cep telefonunu çalarak telefonu Lefkoşa’da Fikret Telefon isimli işyerine sattığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 23 Mart tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Ballıkara, zanlı aleyhine alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, 27 Mart 2018 tarihinde şubeye gelen Mahmut Başarır işletmecisi olduğu İnternet Cafe içerisinden zanlının 22 Mart saat 17.30 raddelerinde 1 adet bilgisayar kasası çaldığı yönünde şikâyette bulunduğunu belirtti. Polis yapılan şikâyet üzerine soruşturmanın genişlediğini belirterek, bir çok kamera görüntüsünün incelendiğini zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini işlemiş olduğu suçları kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde turist statüsünde bulunduğunun dikkate alınarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.