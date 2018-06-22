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Güvenlik kamerasına yakalandı

Merkez Bankası’na içi benzin dolu iki pet şişe atarak kundaklamaya çalışan Hakan Doğanay, dün çıkarıldığı mahkemede kumarda parasını kaybettiği için kendini yakmaya çalıştığını öne sürdü

22 Haziran 2018 Cuma 11:14
Güvenlik kamerasına yakalandı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da KKTC Merkez Bankası’na içerisinde benzin olan iki pet şişe atıp kundaklamaya kalkışan zanlı Hakan Doğanay Lefke’de tespit edilerek gözaltına alındı.

Zanlı dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, kumarda para kaybettiğini, aslında intihar etmeyi planladığını sonra vazgeçip bu suçu işlediğini öne sürdü.

Mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 1 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verirken, Doğanay’ın bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Gece yarısı kundakladı, sabah fark edildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Özgür Sunalp, 20 Haziran tarihinde Lefkoşa’da bulunan KKTC Merkez Bankası’nın giriş kapısına doğru içerisinde yanıcı madde bulunan iki pet şişe atıldığını söyledi.

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Çıkan küçük çaplı yangında binanın kapısı önündeki paspas ile alüminyum korkuluğun yandığını, zeminin islenerek zarar gördüğünü kaydeden polis, olayın sabah 07.00 sıralarında bildirildiğini kaydetti.

Benzin alırken görüldü

Polis, yürütülen soruşturmada Lefkoşa’da olay yerine yakın bir benzin istasyonunun kamera görüntülerinden zanlının saat 01.05’te iki pet şişe içerisinde bir buçuk litrelik benzin aldığının görülerek, zanlının kimlik tespitinin yapıldığını ve gece saatlerinde Lefke’de tespit edilerek yakalandığını kaydetti.

Gözaltına alınan zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini, olayı nasıl planladığını anlattığını kaydeden polis,  soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

“İntihar edecektim”

Mahkeme zanlı hakkında 1 gün tutukluluk emri verirken söz alan zanlı, “Kumarda para kaybettim. İntihar edecektim. Ancak sonra bu suçu işledim. Orasının banka olduğunu bilmiyordum” dedi.

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cansu 2018-06-22 11:59:09

keşke etseydin be salak sanki san git kumar oyna diyen biri var

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