Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 10.00’da toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:106/2/2019)”, “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:113/2/2019)” ve “Sanayi Sicil Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite ilk olarak, birleştirerek görüştüğü “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:106/2/2019)” ve “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:113/2/2019)”nı oybirliği ile onayladı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Sanayi Sicil Yasa Tasarısı”nı madde madde görüştü ve Komite, Yasa Tasarısı’nı ilerleyen toplantılarında görüşmeye devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Başsavcılık, İstatistik Dairesi, Sanayi Dairesi’nden yetkililer katılıp konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.