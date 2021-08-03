"Güvenlik kuvvetleri her yurttaşa eşit mesafededir"

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 02 Ağustos 2021 günü yapılan Yüksek Değerlendirme Kurulu Toplantısında terfi ve emeklilik durumları değerlendirilmiştir.

Anayasamızın hükümlerine göre, yurttaşlık ödevi ile hükümlü tüm vatandaşlarımız, anayasa ve yasalar önünde eşit olup, vatandaşlara ayrıcalık yapmamak zorunluluğu bulunmaktadır.

Bugün bir kısım yazılı medyada manşetten Kıbrıs Türk halkını ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan bölücülük kokan satırlara yer verildiği görülmüştür.

Birlik ve beraberliğin sağlanması, adadaki Türk halkının varlığı için vazgeçilmez bir gereklilik olan bugünlerde, Türk toplumunu ayrıştırmaya çalışanların atalarının 01 Ağustos 1571’den sonra Anadolu’dan buraya gelmiş oldukları unutulmamalıdır.

Kahraman ve Mücahit halkımızın bu tür provakasyonlara itibar etmeyeceği açıktır.

01 Ağustos 1958’de Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısı ve genciyle birlikte kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı ve Kıbrıs Türkünün en büyük koruyucu ve geleceğinin teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını milletimizin kendi özü ile bir tuttuğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.