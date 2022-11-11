Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı duyurdu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Gediz (F-495), TCG İmbat (P-335) ve TCG Çanakkale (S-358) KKTC'ye liman ziyareti yapacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"15 Kasım 2022 tarihi 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında TCG Gediz fırkateyni Girne Turizm Limanı açıklarında alargada, TCG İmbat Hücum botu Gazimağusa Limanı'nda halkın ziyaretine açılacaktır"