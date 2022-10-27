 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan açıklama...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem (P-334) ve TCG Gelibolu (F-493) KKTC’de liman ziyareti yapacaklardır.

TCG Meltem (P-334) Hücumbotu, 28 – 30 Ekim 2022 tarihleri 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanında, TCG Gelibolu (F-493) Fırkateyni 29 Ekim 2022 tarihi 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açılacaktır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.