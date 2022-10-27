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 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan açıklama...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki gemi ülkemize demirleyecek.

27 Ekim 2022 Perşembe 15:48
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 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan açıklama...



 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem (P-334) ve TCG Gelibolu (F-493) KKTC’de liman ziyareti yapacaklardır.

TCG Meltem (P-334) Hücumbotu, 28 – 30 Ekim 2022 tarihleri 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanında, TCG Gelibolu (F-493) Fırkateyni 29 Ekim 2022 tarihi 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Son Güncelleme: 27.10.2022 16:17
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