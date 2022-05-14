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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan anlamlı etkinlik

14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:54
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan anlamlı etkinlik

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Dünya Engelliler Haftası kapsamında farkındalığı artırmak maksadı ile bünyesinde bulunan “Güven Park Piknik Alanı”nını engelsizleştirdi. 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında etkinliklerle kutlanan Dünya Engelliler Haftası kapsamında farkındalığı artırmak maksadı ile bünyesinde bulunan “Güven Park Piknik Alanı”nı engelsizleştirmiştir.
14 Mayıs 2022 günü saat 10.30’da “Güven Park Piknik Alanı”nda personel ve aileleri ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve KKTC genelindeki engelli derneklerinden misafirlerin katılımıyla Covid-19 Pandemisinin son bulduğu şu günlerde moral vermek amacıyla Bando Konseri eşliğinde düzenlenen piknik faaliyeti icra edilmiştir.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, elindeki bütün yetenek ve imkanları ile  KKTC’deki sosyal sorumluluk projelerinde halkıyla birlikte olmaya devam edecektir.
Saygı ile duyurulur.

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