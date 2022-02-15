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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan iddialara yanıt

15 Şubat 2022 Salı 20:59
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan iddialara yanıt
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İş İnsanı Halil Falyalı cinayetinde zanlıların sürat teknesi ile kaçtığı iddiasına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yanıt geldi.

GKK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi;

Bazı kişilerce, geçtiğimiz hafta meydana gelen olaydaki canilerin denizden süratli bot ile kaçtığına dair söylemleri şaşkınlık ve hayretle  takip edilmektedir.   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı mevcut gemileri, botları ve karada konuşlu radar birimleri ile ülkemizin 396 km kıyı şeridi ve 8807 km²  deniz yetki ve sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görevi başındadır.    İddiaların aksine, saldırı sonrasında deniz alanında keşif ve gözetleme faaliyetleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Fikir beyan edenler 08 Şubat akşamı deniz durumunu gözardı etmiş olmalıdır. Gerçek olan o günkü denizin fırtınalı, sahile yakın yerlerde 1,5-2 metre, açık denizde ise 2-2,5 metre dalga olduğunu ve denizin bu durumunda küçük/süratli teknelerin seyre çıkamayacağı hususunun dikkatlerinden kaçmış olmasıdır.   Bunlara ilave olarak, eş zamanlı Türkiye Sahil Güvenlik birimleri ile irtibata geçilerek onlarında müteyakkız hale getirildiği, böylece karşılıklı deniz ve sahil şeridi boyunca deniz yolunun tamamında keşif ve gözetlemenin azami şekilde icra edildiğini bilmemeleri nedeni ile farklı yoruma gittikleri düşünülmektedir.   Ayrıca olay öncesi ve sonrasında KKTC Kuzey kıyılarında mevcut limanlarından giriş-çıkış yapan yat ve sürat teknesi tespiti bulunmadığını belirtmekte fayda vardır.    Sonuçta, Polis Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat akşamında yaptığı basın açıklaması ile devam eden tahkikat sürecinde, faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır.    

Halkımıza saygı ile duyurulur.

 

Son Güncelleme: 15.02.2022 22:05
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