Güvenlik Uzmanı Ağar Taşkent’teki Patlamayı Değerlendirdi

Asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Taşkent yakınlarında meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Ağar, fotoğraflara bakıldığında birkaç farklı seçeneğin akla geldiğini söyledi. Ağar, kuyruk yapısına bakıldığında, en güçlü olasılık olarak hava savunma sistemine ait S-200 ya da S-300 füzesinin akla geldiğini vurguladı.
Abdullah Ağar TAK’a yaptığı açıklamada, Taşkent’te patlamaya neden olan seçenekleri değerlendirdi.
Abdulah Ağar, fotoğraflara bakıldığında akla birkaç farklı seçeneğin geldiğini vurguladı. Ağar, “en güçlü olasılık hava savunma sistemine ait S-200 ya da S-300 füzesi olması” dedi. Ağar, bu füzelerin Suriye’den İsrail uçaklarına yönelik fırlatılmış olabileceğini kaydetti.
Abdullah Ağar, parçaların ikinci olasılık olarak bir Scud füzesine ait olabileceğini de belirtti. Ağar, parçaların bir seyrüsefer füzesinin yakıt tankı, ya da insansız hava aracına ait olma olasılıklarını ise daha zayıf seçenekler olarak değerlendirdi.
Abdulah Ağar, parçaların üzerindeki yazıların önemli olduğunu, bununla birlikte düşüş istikameti ve menzilinin de, füzenin yapısına ilişkin kesin bilgileri verebileceğinin altını çizdi.
Bu tip patlayıcı silahlar ve füzeler yüksek derecede kimyasal ve zehirli gaz içerebilir.Bölgede hemen analiz yapılıp zehirli kimyasal oranı ölçülmelidir. Gerekirse bölge tahliye edilmelidir.
We are worry about cyprus because they are in the middle of the Mediterranean. I hope no one touch this rocket because it will be chemical and can affect until 10 years later. Be carefully guys.
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