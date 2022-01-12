Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tırdan kaçak tütün çıktı
Tırdan kaçak tütün çıktı
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6...
Gece yarısı kanlı kavga!
Gece yarısı kanlı kavga!
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Güvercinlik Anayolu üzerinde feci kaza

Güvercinlik Anayolu üzerinde yaşanan trafik kazasında 46 yaşındaki kadın sürücü yaralandı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 11:49
1299 Okunma
Güvercinlik Anayolu üzerinde feci kaza
banner108

Polisten kazayla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

11.01.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Güvercinlik Anayolu üzerinde, Nargizhan TAHIROVA (K-46) yönetimindeki GJ 242 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak boş tarla içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilip durmuştur.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nargizhan TAHIROVA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından bel kırığı teşhisi nedeniyle nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 12.01.2022 12:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balcıoğlu hayatını kaybetti
Balcıoğlu hayatını kaybetti
Arapköy'de uyuşturucu operasyonu: 'Son Durak2'
Arapköy'de uyuşturucu operasyonu: 'Son Durak2'
Girne'de olaylı gece!
Girne'de olaylı gece!
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim