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Güvercinlik kavşağında Suriye uyruklu 2 mülteci yakalandı

Polis ekiplerine gelen ihbar üzerine Güvercinlik yol kavşağında Suriye uyruklu 2 mülteci tespit edildi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 17:11
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Güvercinlik kavşağında Suriye uyruklu 2 mülteci yakalandı

Polis ekiplerine gelen ihbar üzerine dün yapılan kontrolde, yine Güvercinlik yol kavşağında Suriye uyruklu 2 mülteci tespit edildi.

“Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmak” suçlaması ile tutuklanan Mohammad Al Cuma ve Haluf El Ahmed PCR testlerinin yapılmasının ardından polis hücrelerinde 7 gün karantina altına alındı.

Karantina nedeni ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde gıyaplarında tutukluluk müracaatı görüşülen mülteciler hakkında 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

 TIR İÇERİSİNDE GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

 Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ayhan Arabi mahkemede verdiği ifadesinde, 1 Aralık 2020 tarihinde alınan bir ihbarda Güvercinlik yol kavşağında Suriye uyruklu 2 kişinin olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Alınan ihbar üzerine zanlı Mohammad Al Cuma ile Haluf El Ahmed’in polis ekipleri tarafından tespit edilerek Adli Şube’ye celp edildiklerini söyleyen Arabi, zanlılardan yapılan soruşturmada 30 Kasım 2020 tarihinde meçhul bir TIR içerisine gizlenerek gemiye bindikten sonra henüz tespit edilemeyen bir limandan gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptıklarının öğrenildiğini açıkladı.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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