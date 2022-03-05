Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı

Güvercinlik-Mağusa Anayolu’nda kaza: 1 kişi yaralandı

Güvercinlik-Mağusa Anayolu’nda bugün saat 03.50 sıralarında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan araç sürücüsü Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

05 Mart 2022 Cumartesi 20:27
159 Okunma
Güvercinlik-Mağusa Anayolu’nda kaza: 1 kişi yaralandı
banner108

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 05.03.2022 tarihinde, saat 03.50 sıralarında, Güvercinlik-Mağusa Anayolu 1-2 Km’leri arasında Enes Yasir Demir (E-23) yönetimindeki HT 190 plakalı salon aracı ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan yoldan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
GüvercinlikMağusa Anayolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatalı park kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı
Hatalı park kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı
Son 24 saatte 16 bin 866 test yapıldı, 295 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte 16 bin 866 test yapıldı, 295 pozitif vakaya rastlandı
Mağusa’da Hasan Can Sermet Güven Tazeledi
Mağusa’da Hasan Can Sermet Güven Tazeledi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim