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Güvercinlik’te tahrip olan köprü ve ova yolu tamirat çalışmalarına başlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Beyarmudu Belediyesi, üreticilerden gelen şikayet üzerine, Güvercinlik’te  tahrip olan köprünün yapımı için ortak çalışma başlattı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:51
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Güvercinlik’te tahrip olan köprü ve ova yolu tamirat çalışmalarına başlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Beyarmudu Belediyesi, üreticilerden gelen şikayet üzerine, Güvercinlik’te  tahrip olan köprünün yapımı için ortak çalışma başlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölgedeki çiftçilerin tahıl ekili arazilerine rahat ulaşabilmesi  ve hasarın giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları inceledi.

Öte yandan, dere yataklarının temizlenmesi çalışmaları kapsamında, Çayönü -Güvercinlik arasındaki dere yatakları temizlenmiş olup, Güvercinlik bölgesinde aktif olarak kullanılan köprünün yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Köprünün yenilenmesi çalışmasına  paralel olarak, 150 metrelik ova yolu onarımı çalışmasına da start verildi.

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