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Güzel Projeler İçin Düğmeye Bastılar

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Türk Toplumu Futbol Federasyonu, Medi Foundation ve Başbakanlık Uyuşturucu Mücadele Komisyonu güzel projeler için kolları sıvadılar.

16 Temmuz 2021 Cuma 12:01
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Güzel Projeler İçin Düğmeye Bastılar

Türk Toplumu Futbol Federasyonu, Medi Foundation ve Başbakanlık Uyuşturucu Mücadele Komisyonu güzel projeler için kolları sıvadılar.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Sayın Hasan Karaokçu, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Osman Ercen ve Medi Foundation Direktörü Sayın Medi İsmet kabul etti. Spor ve Bağımlılık üzerine gerçekleşen verimli bir toplantının ardından hayata geçirilecek olan projelerin detayları tartışıldı.

Hasan Karaokçu kabulde yaptığı konuşmada TTFF’nin Londra’daki en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin ve Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımına da çok katkısı olduğunu ve Birçok gence spor aşılayarak spor yapmasını sağladığını, bağımlılıkla ilgili ortak yapacağımız projelerin çok katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Osman Ercen'de kabul de yaptığı konuşmada Komisyonun çalışmalarını takip ettiklerini kendilerinin de bu sosyal sorumluluk projelerinde olacakları için çok mutlu olduklarını dile getirdi, çok kısa bir süre sonra Medi Foundation ve Komisyonun Önümüzdeki günlerde başlayacak olan bu projelerde gençler ile buluşacağız dedi.

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