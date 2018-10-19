Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96455
ALTIN
223.658
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.4082
EURO
6.5275
Moğolistan'da 120 milyon yıllık dinozor fosili bulundu
120 milyon yıllık dinozor fosili...
Spotify artık daha kullanışlı!
Spotify artık daha kullanışlı!
Japonya'da kredi kartı boyutunda telefon
Kredi kartı boyutunda telefon
Çin uzaya yapay Ay fırlatacak
Çin uzaya yapay Ay fırlatacak
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
banner40

Güzellik salonunda sanal bet operasyonu

Güzellik salonunda sanal bet operasyonu düzenlendi

19 Ekim 2018 Cuma 16:33
Güzellik salonunda sanal bet operasyonu

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir banka, Özkara Güzellik Merkezi’ne ait pos cihazlarından 39 bin 153 TL değerinde birçok işlemin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunması üzerine tutuklanan zanlı İsmail Can Özkara dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktrardı. Suiçmez, 18 Ekim tarihinde bir bankadan alınan bilgide, Özkara Güzellik Merkezi’nin şirketteki pos cihazlarından belli bir tarih aralığında 39 bin 153 TL’lik işlemlerin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Suiçmez, 4 Ekim’de yurtdışına çıkış yapan ve aranan bir kişinin Gönyeli’deki bir adreste Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere yasa dışı bahis oynatarak finansal destek sağladıklarının belirlendiğini anımsattı. Suiçmez, post cihazları aracılığı ile bahis sitelerinden elde edilen yasadışı gelirin, KKTC’deki işletmeciler üzerinden aklanmaya çalışıldığının düşüldüğünü mahkemeye aktardı. Suiçmez, zanlının işletmesine ait 4 post cihazının işlemlerinin inceleneceğini söyledi. Zanlının post cihazını kullanması için başkasına verdiğini beyan ettiğini belirten Suiçmez, bu iddiaların araştırılacağını söyledi. Suiçmez, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Son Güncelleme: 19.10.2018 17:15
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberOperasyonSanal BetGüzellik Salonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak doktor tutuklandı
Kaçak doktor tutuklandı
Tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı…
Tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı…
Teminata bağlandılar…
Teminata bağlandılar…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim