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Güzelyurt'a bir talip daha!

Osman Bican, CTP Güzelyurt Başkan aday adayı olduğunu duyurdu.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:57
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Güzelyurt'a bir talip daha!


CTP Genel Merkezine aday adaylık başvurusunu yapan Bican, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'sorunlara çözüm üretmek için yeniden adayım' dedi.

Bican'ın açıklaması şöyle:

Değerli halkımız ve kıymetli Cumhuriyetçi Türk Partililer. Hepinizin bildiği gibi Güzelyurt’umuz her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Farklı ilçelerimizde yeni vizyon ve projelerle yatırım alanları yaratılıp, iş olanakları sağlanırken, bizler bırakın yatırım almayı maalesef gençlerini kaybeden yani göç veren konuma düşürüldük.

Bu yaşanan sorunlara karşın daha da fazla ses vermemiz gerekirken parlamentodaki temsilci sayımız yedi Milletvekilinden maalesef üç Milletvekiline düşürülmüştür.

Bir taraftan esnaf ve zanaatkârlarımız, diğer taraftan; üreticilerimiz, gençlerimiz ve halkımızın yaşadığı sorunlara baktığımız zaman, birçoğumuz gibi kendisini bölgesine adayan biri olarak bu yaşananlara kayıtsız kalmam doğru olmazdı.

Bu bağlamda halkımızın farklı kesimlerinin teşvikleriyle tüm bu sorunlara çözüm üretmek için Güzelyurt Belediye Başkanlığına YENİDEN aday adayı olduğumu belirtmek isterim.

Güzelyurt’umuzda çağdaş ve üretken bir belediye yaratmak için hep birlikte çalışmalıyız.

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