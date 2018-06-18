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Güzelyurt artık adil ve dürüst yönetilecek!

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican bayramın ilk günü eşi ile birlikte bayramda iş başında olan çalışanları ziyaret etti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:19
Güzelyurt artık adil ve dürüst yönetilecek!

Milletvekili Armağan Candan’ın da eşlik ettiği ziyarette sırası ile İtfaiye, Yukarı Bostancı Sınır Kapısı, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Polis ve Elektrik Kurumu çalışanları ile bir araya gelindi. Bayram günü görev başında olan çalışanlar Osman Bican’ın bu nazik davranışından duygulandıklarını söylediler ve kendilerini bayramda yalnız bırakmayan Osman Bican ve eşine teşekkür ettiler. Ziyarette çalışanların sorunlarını da dinleyen Bican, göreve geldiğinde kamu hizmeti gören her kesimle yakından ilgileneceğinin sözünü verdi. “Güzelyurt artık adil ve dürüst yönetilecek” diyen Osman Bican, çalmadan, çırpmadan, farklı kesimler arasında ayrımcılık yapmadan tüm kesimlere eşit ve adaletli olacaklarını, daima halkın içinde olacaklarını kaydetti.

KÖYLERİ TEK TEK ZİYARET ETTİ

Bayramın ikinci ve üçüncü günü CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican beraberindeki CTP Güzelyurt Belediye Meclis üyesi adayları ile Güzelyurt içindeki kahvehaneler, Yayla, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Gayretköy, Aşağı ve Yukarı Bostancı, Mevlevi, Güneşköy ve Kalkanlı köylerini gezdi ve halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutladı. Yurttaşlar kendilerine verilen önemden dolayı Bican ve heyetine teşekkür ederek, başkan seçildikten sonra da Osman Bican’ı daima yanlarında görmek istediklerini söyledi.

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