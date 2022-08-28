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Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Kansoy’un ziyaretleri devam ediyor

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ile Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer’i ziyaret etti.

28 Ağustos 2022 Pazar 12:03
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Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Kansoy’un ziyaretleri devam ediyor


Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, beldenin ihtiyaçlarını yetkililer ile birlikte tespit etmek, devlet kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile sağlıklı iletişim kurmak, yerel yönetim vizyonunu paylaşmak, kolektif çalışma ve güç birliği ile hareket etmek amacı ile ziyaretlerine devam ediyor.

Bu hedeflerle Kansoy, 24 Ağustos Çarşamba günü, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ile Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer ve personelleri ziyaret edilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

Kansoy ziyaretlerinde, yerel nitelikli en temel sorunun göç olduğunu, Güzelyurt’un yıllardır, çok hızlı göç verdiğini, böylesi trajik bir kan kaybına derhal müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Güzelyurt’ta köyler ile birlikte yeni ekonomik kaynaklar yaratılması gerektiğini ifade eden Kansoy, “Turizm sektörü, hafif sanayi, narenciye, süt ve süt ürünleri ile arıcılık gıda ürünleri üretim çeşitliliğini artırmalıdır. Üniversiteler ile iş birliğini geliştirmelidir” dedi.

Kansoy, “Yatırımcılarımıza teşvikler vermek, gençlerimize iş imkanları sağlamak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Reşat Kansoy, Güzelyurt Polis Müdürlüğünde ve Güzelyurt Kaymakamlığı ziyaretleri esnasında yaptığı açıklamalarda, yerel yönetimin bugüne kadar ‘ölü yatırımlar’ yaparak Güzelyurt ekonomisine arzu edilen katkıları sağlayamadığını vurguladı.

Yaya güvenliğinin sağlanmasının, kaldırım ve yol işgallerinin sonlanmasının, tüm Güzelyurt esnafının ekonomik gelirini artıracağı gibi yaya güvenliğini de sağlayacağının altını çizen Kansoy, bölge ve köy ziyaretlerinin devam edeceğini de belirtti.

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