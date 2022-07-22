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Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na sürpriz aday!

UBP'nin önemli bürokratlarından Cengiz Topel Uzun, Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

22 Temmuz 2022 Cuma 20:16
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Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na sürpriz aday!
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Uzun'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

27 Kasım 1964 tarihinde Aksu-Baf kasabasında doğdum. 1974 yılında ailemle Güzelyurt 'a yerleşerek,ilk,orta ve lise öğrenimimi burada tamamladım.
Üniversite eğitimimi Çukurova Üniversitesi İngilizce Ana Bilim dalında tamamladıktan sonra vatani görevimi yedek subay olarak yerine getirdim.
1988 yılında Lefke'de başladığım öğretmenlik hayatıma 1990 yılında Şehit Turgut Ortaokulu 'na nakil olarak 2019 yılına kadar her kademede aralıksız görev yaptım.
2007 yılında  Yakın Doğu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yabancı dilde master yaptim.
Öğretmenlik görevim yaninda bölge takımlarında futbolcu ve antrenör olarak görev aldım.
     29 yıl hem çocuklarımın hem de kendi okulumun aile birliklerinde hizmet verdim.
    OYAK Koop yönetim kuruluna seçilerek 11 yıl görev yaptım. Öğretmen Kooperatifimizin sağlam temellere oturması ve gelişimine yoğun katkıda bulundum.
    Futbol antrenörü ve disiliskiler sorumluluğu verilen KKTC Polis Salon Milli takımında 14 yıl görev yaparak uluslararası birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atarak dünyanın birçok ülkesinde KKTC 'yi temsil ettim.
3 yıl KKTC futbol federasyonu dış ilişkiler sorumlusu ve 6 ay Başkan Vekilliği yaptım.  Görev süremde ülke milli takımımızın 20 adet milli maç organizasyonunda yer almasını sağlayarak, futbolumuzun FIFA ya taşımasına vesile oldum.
2019 yılında Daire Müdürü olarak KKTC Milli Eğitim Bakanlığına atandım.Halen Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapmaktayım.
Küçük yasilarimdan beri Ulusal Birlik Partimizde önceleri sempatizan sonrasında üye olamasam da her organizasyon ve seciminde bilfiil bulunarak katkı koydum.
     Son 24 yıldır belediye başkanımız olan sayın Mahmut Özcinar'ın yakın arkadaşı olarak destekleyerek birlikte çalıştım. 
     Gün itibariyle gerek Güzelyurt gerekse ülke konjonktürü göz önünde bulundurulduğunda yaklaşan yerel seçimlerde siyasette yeni bir yüz ve enerji ile bayrağı devralıp daha da ileriye götürebilmek için Belediye başkanlığına  aday olmak istiyorum.
    Adaylığımı , görüş ve degerlendirmelerinize saygılarımla arz ederim
   

Son Güncelleme: 22.07.2022 20:21
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