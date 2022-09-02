Güzelyurt Belediyesi Bostancı Hizmet Binası ile Atatürk Anıtı açılışı yapıldı

Açılışa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Açılışta, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da hazır bulundu.

Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları ekibinin folklor gösterisi ile başlayan tören, Atatürk Anıtı açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

-Özçınar

Özçınar törende yaptığı konuşmada, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, başlattıkları meydan ve Atatürk Anıtı projelerini bitirme hedefinde olduklarını söyledi. Özçınar, kardeş belediye İstanbul Büyükçekmece Belediyesi tarafından Bostancı halkına armağan edilen Atatürk Anıtı’nın açılışını yaptıklarını, bunun yanında hizmet binasının da bugün hizmete girdiğini kaydetti. Özçınar, halk için çalışmaya devam ettiklerini, üretime dayalı belediyecilik anlayışı ile de projeleri hayata geçirmek için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, açılışa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyelerin halka hizmet için var olduğunu söyledi, Güzelyurt Belediyesinin hizmetlerini tebrik etti.

Belediyelerin birleştirilmesi yasası ile belediyelerin hizmet yapısının güçleneceğini ifade eden Öztürkler, yasanın belediyelerin yetki ağını genişleteceğini kaydetti.

Öztürkler, bölgenin gelişimi, kırsal kesim arsaları ve üniversitelerin gelişimi için de çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, Bostancı’nın Güzelyurt’un en büyük yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade ederek, Güzelyurt ve Bostancı bölgeleri için bir dönem “verilecek” dendiğini ancak bunun hiç bir zaman olmayacağını, yapılan yatırımların da bunun nişanesi olduğunu vurguladı.

Töre, bugün buraya Atatürk’ün anıtının yapıldığını, Atatürk’ün de “en büyük eser Cumhuriyettir” dediğini anımsatarak, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda canı ve kanı olduğunu kaydetti.

Bu topraklarda dalgalanan bayrakların her zaman dalgalanmaya devam edeceğini ifade eden Töre, Rumların, tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen tüm planlara “hayır” dediğini, Kıbrıs Türk halkını azınlık gördüğünü söyledi.

Töre, Kıbrıs Türk halkının artık bir devleti olduğunu, o yüzden artık Kıbrıs’ta eşit egemen iki devlet zemininde bir anlaşma olabileceğini kaydetti.

Töre, Cumhuriyet Meclisinde yer alan tüm milletvekillerinin devletine bayrağına İstiklal Marşına saygılı olması gerektiğini ifade etti.

KKTC’nin ileride bir gün bölgedeki enerji kaynaklarından tüm hakkını alacağını ifade eden Töre, Kıbrıs Türk halkını kimsenin aldatamayacağını, devlete sahip çıkıldığı ve Türkiye ile birlikte yürüdükleri sürece güçlü bir devlet olarak yola devam edeceklerini söyledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Güzelyurt Belediyesi’nin bölgesine yaptığı yatırımları tebrik ederek, devletin kökleşmesi ve yücelmesi için el birliğiyle çalıştıklarını vurguladı.

KKTC halkının egemenliğine her zaman sahip çıkacağını vurgulayan Tatar, Bostancı’nın bölgenin en önemli bölgelerinden biri olduğunu, gelişmesi ve halka güzellikler, refah getirilmesinin en büyük temennisi olduğunu söyledi.

Devletin kolay kurulmadığını işaret eden Tatar, halka hizmet ve refah getirmek için çalıştıklarını, bölgede narenciye turizm ve yeni alanlar yaratarak, gençlerin yerine tutunmasının, istihdam sağlanmasının en büyük istekleri olduğunu kaydetti.

Güzelyurt Belediyesinin her dönem halkına hizmet için çalıştığını ve bugün de yeni hizmet binasının açılışını yaptıklarını ifade eden Tatar, yatırımları her şart ve sıkıntıya rağmen sürdüren belediyeyi kutladı.

Güzelyurt’un her alanda gelişmesini sürdürdüğünü işaret eden Tatar, Rum tarafıyla iki eşit devlet temelinde anlaşmaya hazır olduklarını, çünkü ülkede barış olduğunu ancak bir anlaşma istediklerini söyledi.

Ambargolara rağmen ülkenin geliştirilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Tatar, bugün Türkiye Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmede de, havalimanı yanında limanlar, altyapı, karayolları ağı, hastaneler ve bir çok proje çalışması yürütüldüğünü anlattı, Devlet yapısını güçlendirmek için her alanda büyük projeler olduğunu kaydetti.

Tatar, Egemenlik temelinde bir anlaşma ve Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak adına çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.