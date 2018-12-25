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Güzelyurt Belediyesi, çocuklara yönelik yeni yıl eğlencesi düzenledi

25 Aralık 2018 Salı 12:25
Güzelyurt Belediyesi, çocuklara yönelik yeni yıl eğlencesi düzenledi

Güzelyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde ilçe sınırlarındaki ilköğretim okullarındaki öğrenciler için yeni yıl eğlencesi düzenledi.

Günde 2 seans olarak düzenlenen yeni yıl eğlencesi, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.

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Organizasyonda palyaçolar, noel baba ve cüceler etkinlik süresince çocukları eğlendirdi.

“Çitlembik Ablanın Balon Gösterileri”ne de yer verilen etkinlikte ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
3 gün boyunca devam edecek etkinliklere Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katılarak, çocuklarla vakit geçirdi, fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte çocuklara seslenen Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediye olarak sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, 2018’i uğurlarken ilçe sınırları dahilindeki tüm okulları kapsayan bir eğlence programı düzenlediklerini söyledi.

Özçınar, etkinliği sürekli hale getirmenin önemine vurgu yaparak, 2019 yılının barış, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Belediyesi
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