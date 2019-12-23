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Güzelyurt Belediyesi çocuklara yönelik yeni yıl eğlencesi düzenlendi

23 Aralık 2019 Pazartesi 15:35
Güzelyurt Belediyesi çocuklara yönelik yeni yıl eğlencesi düzenlendi

Güzelyurt Belediyesi, yeni yıl etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik olarak eğlence düzenledi.Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan etkinliğe, bölge ilkokulları ve okul öncesi eğitim merkezlerinden öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, sihirli balon , kukla, jonglör şov ve illüzyon gösterisi izleme şansı buldu.Etkinlikte eğlenceli vakit geçiren çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Etkinlikte öğrencilere seslenen Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çocuklara yönelik olarak düzenledikleri yeni yıl eğlencesini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, her yıl daha iyisini yapmak için çalıştıklarını söyledi.Özçınar, etkinlikte çocukları eğlendirirken, çevre konusunda da dikkatlerini çekmek  ve duyarlılığı artırmak için çeşitli gösteriler sunduklarını kaydederek, çocukların yeni yılını kutladı.

Etkinlik, 25 Aralık’a kadar Güzelyurt ilçesindeki tüm ilkokul ve okul öncesi eğitim merkezlerinin katılımıyla devam edecek.(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt
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