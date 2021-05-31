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Güzelyurt Belediyesi, Maraş’ta Portakal ve Portakal Suyu Dağıttı

 Gazimağusa Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ile iş birliği içerisinde portakal ve portakal suyu dağıtım standı dün Maraş’ın girişine kurularak halka ücretsiz olarak dağıtıldı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:50
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Güzelyurt Belediyesi, Maraş’ta Portakal ve Portakal Suyu Dağıttı

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar yaklaşık 1 buçuk yıldır koranavirüs nedeni ile Güzelyurt Portakal Festivali’nin yapılamadığına dikkat çekti.

Yaklaşık 1 hafta önce başlayan proje ilk olarak İskele Belediyesi ile yapıldığını ifade eden Özçınar, her ilçede Güzelyurt Portakal Festivali’ni unutturmamak adına faaliyetlerin devam edeceğini, dün ise Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliği yapmasıyla Maraş’ta etkinlik gerçekleştirildi.

Özçınar, üretimimiz olan narenciyenin, portakalın kullanım ve tanıtımına katkı sağlamak adına etkinliklerin her ilçede yapılmaya devam edeceğini vurguladı.

Arter, Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar’a böyle bir etkinliğe GaziMağusa’yı da dâhil ettiği için teşekkürlerini dile getirdi.

Pandemi döneminde tabiatıyla birçok etkinliklerin kenara itildiğini vurgulayan GMB Başkanı Arter, Festivallerin ileriki yıllarda eskisi gibi olmasını diledi.

Kapalı Maraş’ı ziyaret eden vatandaşlara Güzelyurt Belediyesi ekipleri tarafından kurulan stant da portakal ve portakal suyu ikramında bulunuldu. Pandemi süreci bittikten sonra da etkinliğin devam edeceğini belirten Arter, hafta sonları yoğun bir şekilde Kapalı Maraş’ı ziyaret eden vatandaşların olduğunu ve yaklaşık 3 bine yakın ziyaretçi geldiğini belirtti. (MHA)

Son Güncelleme: 31.05.2021 16:58
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