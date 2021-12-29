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Güzelyurt Belediyesi Tarafından Alınacak Yeni Yıl Tedbirleri Açıklandı

Güzelyurt Belediyesi yeni yılda herhangi bir sorun yaşanmaması amacı ile ilave tedbirler alarak, nöbetçi ekipler devreye koyduğunu açıkladı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 11:23
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Güzelyurt Belediyesi Tarafından Alınacak Yeni Yıl Tedbirleri Açıklandı
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Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre kent, yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetleri kirliliğe meydan vermemek amacı ile normal programında devam edecek, işyeri ve konutların evsel atıkları tatil süresince normal program aksatılmadan kaldırılacak.

Normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilip herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak, kolluk hizmetleri, oluşabilecek sorun ve şikâyetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile nöbetçi ekipler devrede olacak.

Merkez Tartı ve Cypfruvex Tartı Merkezi tatil süresince kapalı olacak, 3 Ocak  Pazartesi günü normal programına devam edecek ve tatil süresince oluşabilecek taleplere 0533 834 9507 numaralı telefon cevap verecek.

Belediye mezbahası 1 Ocak Cumartesi günü kapalı olacak, kesimler 2 OcakPazar günü rutin olarak devam edecek.

Defin hizmetlerinin aksamaması adına yeni yıl tatili süresince görevli personel bulundurulacak.

Güzelyurt Açık Pazar 1 Ocak Cumartesi günü kapalı olacak.

Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç hasıl olması durumunda Kapalı Pazar, Bostancı Şube Binası ve Kalkanlı Şubeleri'nde bulunan paypoint noktalarından 24 saat su yüklemesi yapılabilecek.

Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 829 3244, 0548 829 32 45 ve 0548 829 32 65 numaralı telefon hatları vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yeni yılı kutlandı, sağlıklı günler dileğinde bulunuldu.

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