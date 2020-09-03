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Güzelyurt Belediyesi’nde 8 kişi karantinada

Güzelyurt Belediyesi’nde çöp kamyonu ve yol süpürme aracında görevli şoförünün Covid-19 testi pozitif çıktı, birlikte çalıştığı ve ilk temaslısı olan 8 çalışan karantinaya alındı.

03 Eylül 2020 Perşembe 13:24
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Güzelyurt Belediyesi’nde 8 kişi karantinada

Güzelyurt Belediyesi’nde çöp kamyonu ve yol süpürme aracında görevli şoförünün Covid-19 testi pozitif çıktı, birlikte çalıştığı ve ilk temaslısı olan 8 çalışan karantinaya alındı.

Güzelyurt Belediyesi’nde bir kişinin Covid-19 çıkmasıyla 8 çalışan ‘ilk temaslı’ olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çalışanların, 14 gün boyunca izole olacağını açıkladı.

Özçınar, “Belediyede dış görevde bulunan bir temizlik işçisi, akşama pozitif çıktığı için tedaviye alındı. Tedavi altında olan bu çalışanın ardından ilk temaslıları da karantinaya alındı. Belediyeden 8 kişi karantinaya alındı, bu çalışanlar 14 gün boyunca izole olunacak. Belediyenin işleyişinde bir sorun yoktur.” dedi.

Belediyenin sosyal meyda hesabından ise konu ile ilgili şu paylaşım yapıldı:

"Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Belediyede dış görevde çalışan bir personelde covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özçınar, yapılan tespitler sonrasında Belediye personelinin testinin pozitif çıkmasıyla ilk olarak personelin ailesinin kontrol altına alındığını, son 3 gün içinde de ilk temaslı olduğu kişilerin de tespit edilerek karantinaya alındığını söyledi.

Herşeyin kontrol altında alındığını kaydeden Özçınar, vatandaşların maskelerini mutlaka takarak sosyal mesafeyi korumaları ve hijyen kurallarına herkesin uyması çağrısında bulundu."

KAYNAK : YENİDÜZEN

Son Güncelleme: 03.09.2020 13:37
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt BelediyesiKoronavirüsCoronavirüs
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