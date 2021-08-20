Güzelyurt Bölgesine Takviye Sulama Projesinin İkinci Etap Hatları Döşeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, geçtiğimiz yıllarda ilk etabı tamamlanan takviye sulama suyu projesinin sulama sahası genişletilerek, ikinci etap projesi kapsamında yer alan faaliyetlerin tamamlanmasıyla nitelikli suyun, hedef bölgedeki sulama birliklerinin kullanıma sunulması planlanıyor.

Su İşleri Dairesi tarafından başlatılan “Güzelyurt Ovası Takviye Sulama Suyu Temini (Etap 2) Projesi” ile ilgili ihale tamamlanarak, sözleşme Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu huzurunda imzalandı. Sözleşmeye, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ile Aspool Ltd. Direktörü Taşkın Ürel imza koydu.

Su İşleri Dairesi tarafından 2018 yılında tamamlanan 1. Etap takviye sulama suyu projesi kapsamında Güzelyurt bölgesindeki yaklaşık 14 bin 58 dekar araziye hitap eden sulama hattı döşenmişti. Yapımına başlanılacak olan 2. etap takviye sulama suyu projesi tamamlandığında, 18 bin dekardan fazla tarım arazisi, nitelikli su altyapısına kavuşmuş olacak.

Bu çerçevede, muhtelif çaplarda toplam 10 bin 700 metre HDPE boru döşenmesi planlanıyor. İhaleyi 846 bin 638.25 TL teklif vererek kazanan Aspool Ltd, önümüzdeki hafta yer tesliminin ardından, çalışmalara başlayacak.

Döşenmesi hedeflenen yeni sulama suyu dağıtım hatlarıyla, sulama suyu sıkıntısı çeken bölgelerdeki sulama birliklerine su iletiminin daha verimli bir şekilde sağlanması hedefleniyor.

Böylece kalite ve verimlilik artırılarak, bölgede sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin önü açılmış olacak.

İHALE TEMMUZ AYINDA AÇILMIŞTI

Güzelyurt Ovası Takviye Sulama Suyu Temini (Etap 2) Projesi ile ilgili ihale, Temmuz ayında açılmıştı. 4 firmanın ihale dosyası satın alarak, bunlar içinden 3 firmanın teklif vermesiyle ihale süreci tamamlandı.

Açıklamaya göre, proje kapsamında kullanılacak borular ve aksamları ise, Su İşleri Dairesi tarafından 2019 yılında mal alım ihalesiyle temin edildi ve yüklenici firmaya yer teslimine müteakip teslim edilerek boru hatlarının döşenmesine başlanmış olacak.